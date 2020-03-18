Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.E. (23), A.T. (21), D.A. (25) ve İ.A'nın (43) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde durdurduğu iki otomobilde yaptığı aramalarda, otomobilin farklı yerlerine gizlenmiş bir miktar, A.T'nin iç çamaşırında da 10,44 gram eroin ele geçirdi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 17 kuru sıkı tabanca mermisi ve 16 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.E, D.A. ve İ.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA