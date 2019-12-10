Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.D. (26) ve A.G. (23) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.