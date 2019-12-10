Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Haber

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

10.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:42
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.D. (26) ve A.G. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler