Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, yabancı uyruklu F.N, S.R, M.Ş, M.G. ve N.G. ile H.Ç, Y.D'nin zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar metamfetamin, sentetik uyuşturucu ile hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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