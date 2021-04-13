Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan ikisi yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan ikisi yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, A.D. (28), S.Ç. (25), İ.D. (26) ile yabancı uyruklu Ş.R. (32) ve H.N'nin (29) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki aramalarda bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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