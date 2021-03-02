Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

02.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:53
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, S.A. (41), H.Ö. (24) ve M.Ç'nin (23) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla zanlılar gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle, şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki yapılan aramalarda, bir miktar eroin, sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 665 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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