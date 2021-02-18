Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

18.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:48
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, A.A. (36), F.Ö. (39) ve H.T.Y'nin (26) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

İncelemenin ardından operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin desteğiyle, şüphelilerin otomobil ve adreslerindeki yapılan aramalarda, bir miktar eroin, esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Muharrem İnce Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Prens Harry Merve Dizdar Meghan Markle Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Mart Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 13:50:47. #1.16#
title