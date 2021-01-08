Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

08.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:10
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

"Torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.B. (29) ve F.E'nin (28) uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, kent merkezinde şüphelilerin içerisinde olduğu otomobili durdurdu. Zanlıların üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 3 kilo 22 gram esrar ve bir miktar eroin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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