Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

15.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:12
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, H.S. (42), Y.K. (48), Y.Ç. (32) ve M.A'nın (42) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Kent merkezinde 5 adrese düzenlenen operasyonda, 10 kilo 298 gram plaka esrar ve bir miktar kokain ele geçirildi, 4 zanlı ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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