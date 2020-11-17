Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

17.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:56

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, E.T. (27), A.T. (24), K.A. (28) ve S.Ö'nün (38) uyuşturucu ticareti yaptığı ve zaman zaman il dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Kent merkezinde 4 adrese operasyonda, bir miktar eroin, esrar, 3 tabanca ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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