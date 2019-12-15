Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında F.Y. (46) ve E.A. (45) gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst aramasında eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.