Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı tutuklandı.

15.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:56
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda iki zanlı tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.


Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskında F.Y. (46) ve E.A. (45) gözaltına alındı.


Şüphelilerin üst aramasında eroin ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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