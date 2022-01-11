Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı - Haberler
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Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı
AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Ç.Y. (59), M.S. (48), Y.S. (39), S.S. (33) ve L.K'nin (26) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı

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AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

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