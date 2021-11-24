Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

AA / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel
Aksaray'da uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, O.B. (37), F.S. (42) ve R.K'nin (35) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

Ekvator'dan gelen muz yüklü konteynerde 7 kiloya yakın uyuşturucu ele geçirildi

 2022 bütçe görüşmeleri

2022 bütçe görüşmeleri

AA / Zekeriya Karadavut - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title