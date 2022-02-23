Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Aydın Ş. (38), İsmail Ç. (28) ve Ahmet Ö'nün (24) zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.

Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Kaput"un da desteğiyle zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, klozetin içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu hap, esrar, metamfetamin ile evin gizli bölmelerinde hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Aksaray, Aydın, Güncel, Haberler

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