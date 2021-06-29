Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tesit edilen 13 ayrı şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. NSM ekipleri, elde edilen delil ve bulguların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltın alındı. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 bin 600 adet uyuşturucu hap, 74,98 gram metamfetamin maddesi, 102,4 gram sentetik kannabinoid maddesi 157,22 gram eroin maddesi 1 adet ruhsatsız tabanca 104 adet tabanca fişeği, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 13 kişiden M.E. (50), R.G. (36), Y.S. (30), A.K. (24), M.E. (26), G.K. (30), A.U. (26), F.K. (35) ve A.E. (41) olmak üzere toplam 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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