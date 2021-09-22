Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri istihbarı çalışmalar neticesinde 5 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri 5 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takip sonucu yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen NSM ekipleri T.Ş. (27), M.A. (31), M.Ç. (34), A.Ö. (27) ve Ö.F.S. (24) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 143,34 gram metamfetamin maddesi, 2 bin 300 adet captagon hap ve 54,51 gram eroin maddesi ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri 'İstemeden yaptım' oldu

Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldürmüştü, ilk sözleri 'İstemeden yaptım' oldu

 Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz

 Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti

Masaj yaptırmak için gittiği evde odaya kilitlenip darbedildiğini iddia etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Muslera
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Memduh Büyükkılıç Mehmet Nuri Boris Johnson Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:02:29. #1.12#