Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik 1 haftada 5 ayrı operasyon düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik 1 haftada 5 ayrı operasyon düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde bulunan 5 ayrı mahallede gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı araştırma ve takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları, uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle 12 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak takip yürüten KOM ve NSM ekipleri yapılan takip sonucu birçok delile ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Bir hafta içerisinde 5 ayrı operasyon düzenleyen ve 12 şüpheliyi yakalayan ekipler, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 572 gram plaka esrar, 7 gram skunk, 3 gram toz esrar, 6 gram metamfetamin ve 9 gram eroin maddesi ele geçirdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 12 şüpheli daha sonra Aksaray Adliyesine sevk edildi. 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 2 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığından serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA