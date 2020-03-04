Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

04.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:34
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde satışına yönelik olarak geniş kapsamlı bir çalışma yaptı. Araştırmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe alan NSM ekipleri, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon düzenledi. Kent merkezinde 5 ayrı adrese yönelik olarak eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 6 şüpheli çeşitli uyuşturucu maddeler ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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