Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

02.11.2019 19:52
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu

Aksaray'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satan "torbacı" olarak nitelendirilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda Y.Ç. (29), G.K. (23), O.G. (25) ve M.A. (26) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde bir miktar eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
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