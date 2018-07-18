Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda, 195 kök Hint keneviri ve satışa hazır halde 8 kilogram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde ikamet eden Y. E. (49) isimli şahsın evinde Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen polis ekipleri, bahçe içerisinde bulunan 4 adet serada ekili vaziyette toplam 166 kök Hint keneviri, 8 kilogram satışa hazır vaziyette kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi.

Bir diğer olayda da Kurtuluş Mahallesi'nde M.D. (40) isimli şahsın Hint keneviri bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşan polis ekipleri, şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde yapılan aramada 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.