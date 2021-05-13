Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor
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Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte girilen Ramazan Bayramının ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte girilen Ramazan Bayramının ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona Virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlaması Ramazan Bayramının ilk gününde de devam ediyor. Bayram dolasıyla Aksaray genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmesini önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulamalar yapılıyor. Kentin 12 farklı noktasında kavşak ve ana arterlerde görev alan tüm şube ekipleri ihlallere geçit vermiyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda ilk olarak araç ve sürücü belgelerinin sorgulaması yapılırken, sürücü ve araçlarda bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan sorgulamaların ardından vatandaşların bayramları polis ekipleri tarafından kutlanıyor.

Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler bayramda da sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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