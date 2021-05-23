Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
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Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor Aksaray'da kademeli normalleşme dönemi kapsamında kent genelindeki kavşak ve ana arterlerde uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da kademeli normalleşme dönemi kapsamında kent genelindeki kavşak ve ana arterlerde uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Kademeli normalleşme dönemi kapsamında Covid-19 önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şubesi ekipleri kentteki kavşak ve ana arterlerde uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Uygulamalarda cadde ve sokaklarda seyreden araçlar durdurulurken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan vatandaşların sokağa çıkma izin belgeleri ve diğer evrakları sorgulanıyor. Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlar duyarlı olmaya davet edilirken, polis ekipleri tarafından kural ihlallerine izin verilmiyor. Araçlarda ilk olarak sürücü belgesi ve Genel Bilgi Taraması sorgulaması yapılıyor. Sokağa izin belgesiz çıkan veya kural ihlalinde bulunan vatandaşlara tutanak tutularak işlem başlatılıyor. Belge ve izinleri tam olan vatandaşlar Covid-19 önlemleri açısından uyarılarak erken süre içerisinde evlerine gönderiliyor. Kısıtlamada sadece önemli sağlık sorunlarına ve diğer acil durumlara izin veriliyor.

Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor
Aksaray'da uygulama ve denetimler aralıksız sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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