Aksaray'da Üreticiler Yem Fiyatlarından Dertli

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da üreticiler son aylarda yem fiyatlarına gelen zamlardan yakınıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, yem fiyatlarının son günlerde afaki bir şekilde artış göstererek tırmandığını söyledi. Yemin, tarım ve hayvancılığın en önemli girdilerinden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Kayan, "Özellikle son 2 ay içerisinde yem fiyatları yüzde 20'ye yakın arttı. Bu durum üreticilerin belini büktü. Üretilen ürünlerin pazarlamasında herhangi bir zam yaşanmazken, her geçen gün yem ve diğer girdilere gelen zamlar üreticileri üzüyor. Böyle giderse üreticiler hayvan satışlarına başlayacak, bu da hayvancılığın gelişmesinde ciddi sıkıntı olacak" diye konuştu. - AKSARAY