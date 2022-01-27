Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi - Haberler
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Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan yurttan dışarı çıkamayan öğrenciler, final sınavlarına paletli ambulansla götürüldü.

Aksaray Kız Yurdunda kalan Aksaya Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya 'final sınavları olduğunu ancak gidemediklerini' bildirdi.

Vali Aydoğdu'nun talimatı üzerine UMKE araçları ve paletli ambulanslar, yurtta kalan 30 öğrenciyi final sınavına götürdü.

Öğrenciler Vali Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

Aksaray'da üniversite öğrencileri final sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Hamza Aydoğdu, Aksaray, kar, Güncel, Haber

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