- Aksaray'da UMKE ekibi yaşlıları evlerinde tedavi ediyor - Aksaray'da UMKE ekibi yaşlıları evlerinde tedavi ediyor Aksaray'da korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında UMKE ekibi yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti veriyor.

- Aksaray'da UMKE ekibi yaşlıları evlerinde tedavi ediyor

AKSARAY - Aksaray'da korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında UMKE ekibi yaşlı hastalara evde sağlık hizmeti veriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede ölümlere neden olan korona virüsüne karşı Türkiye'de geniş çaplı tedbir ve önlemler alınırken, Aksaray'da bu tedbirler kapsamında Ulusal Medikal Kurtarma ekibi yaşlı hastalara her türlü sağlık hizmetini evine giderek veriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının kısıtlanmasının ardından alınan tedbir ve önlemler kapsamında bu hizmeti faaliyete geçiren UMKE ekipleri gece gündüz demeden yaşlı vatandaşların evlerine kadar gidiyor. Hemen her türlü sağlık hizmetini evde verebilecek tüm teçhizata sahip olan UMKE ekipleri çalışmaları kapsamında yaşlı vatandaşların evden çıkmasına karşıda önlem alarak etkin bir mücadele çalışmasına imza atıyor.

81 yaşındaki babası Mustafa Kaya'yı sokağa çıkma sınırlaması nedeniyle hastaneye götüremediğini belirten Murat Kaya (36), "Babam 81 yaş üzeri olduğu için UMKE'den yardım istedik ve pansumanı için geldiler sağ olsunlar. Korona virüsü nedeniyle dışarıya çıkartamadığımız için bu talepte bulunduk. Teşekkürler devletimize. Devletimize Allah zeval vermesin. Sağ olsunlar geldiler" dedi.

Kaynak: İHA