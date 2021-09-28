Aksaray'da 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aksaray'da

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Aksaray'da kafe ve eğlence merkezleri denetlenirken, vatandaşların kimlikleri tek tek sorgulandı.

AKSARAY (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında Aksaray'da kafe ve eğlence merkezleri denetlenirken, vatandaşların kimlikleri tek tek sorgulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması için 81 ilde emniyet müdürlüklerine gönderilen genelge kapsamında tüm illerde eş zamanlı "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Genelge çerçevesinde Aksaray'da da saat 20.00 itibari ile başlayan uygulamada kafe, restoran ve eğlence merkezlerine ani baskınlar gerçekleştirildi. Kent merkezinde birçok işletmeye gerçekleştirilen baskınlarda Ahlak Büro Amirliği, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve resmi ekipler tüm vatandaşları bir bir kontrolden geçirdi. Kafelerde çalışan personeller ve vatandaşların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Tablet sistemi üzerinden yapılan denetim ve sorgulamaların ardından vatandaşlar adli olaylara karşı duyarlı olmaları yönünden uyarıldı. Yüzlerce vatandaşın kimlik sorgulamasının yapıldığı uygulamada huzur ve güven ortamının sağlanması için uygulamaların devam edeceği bildirildi. - AKSARAY

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

Aksaray'da Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

 Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı

Uzun süre takip ettiği arkadaşına ATM önünde kurşun yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Şafak Sezer Acun Ilıcalı Gazeteler
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Vladimir Putin Antonio Guterres Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aksaray'da 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 22:45:01. #1.11#