Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı
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Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı

05.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 18:50

Aksaray'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısını yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Aksaray'da temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu karısını yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Hidayet U. (30), 3 Aralık'ta Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki evinde temizlediği av tüfeğinin bir anda ateş alması sonucu eşi Tuğçe U'yu yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Sağlık raporu alındığı sırada Hidayet U, gazetecilere saldırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı
Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı
Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı
Aksaray'da tüfeğini temizlerken eşini vuran koca tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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