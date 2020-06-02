Aksaray'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aksaray'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
02.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:32
Aksaray'da traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yunus Emre Güneş (17) idaresindeki 68 ABJ 975 plakalı motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya beldesi yakınlarında Refik Topal (39) yönetimindeki 68 AAD 202 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Güneş'in cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA