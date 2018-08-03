Aksaray'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sevda Sönmez (38) idaresindeki 34 AU 0625 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolu 20. kilometrede Sevil Üçoklar'ın (48) kullandığı 33 AAP 961 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Songül Arslan (53) Melahat Koçak (49) Mina Sönmez (11) Selda Sönmez (14) ve Azra Sönmez (5) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.