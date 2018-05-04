Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Seyhan Dönmez (40) yönetimindeki 68 KE 026 plakalı otomobil, Şeyh Hamit Mahallesi 41. Cadde'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan ağaca çarptı.


Kazada sürücü Dönmez, otomobilde bulunan Sena (21) ve Nida Demir (21) ile Eda Yalçın (6) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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