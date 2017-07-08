Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Hikmetullah Negiz (26) yönetimindeki 34 KH 5190 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada sürücü Negiz ile otomobilde bulunan Nurkan Meriç Akartepe (24) yaralandı.



Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.