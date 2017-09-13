Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, merkeze bağlı Akhisar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar köyü istikametinden Aksaray istikametine seyreden Ahmet S. (62) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan Hacer S. (58) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hacer S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY