Aksaray'da trafik kazası: 2 turist yaralandı
Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 Çinli turist yaralandı.
Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 Çinli turist yaralandı.
Lijing Zhou (33) idaresindeki 34 CDP 867 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 2. kilometresinde Mehmet Sarı (45) yönetimindeki 50 FN 763 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, sürücü Zhou ile otomobildeki Wei Xiong (25) yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Yaralı Çinli turistlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.