Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Haberler
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Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA - Güncel
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Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Atatürk Bulvarı'nda kavşağa kontrolsüz giren motosiklet ile otomobilin çarpışması ve motosiklet sürücüsünün savrulması yer alıyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki diğer bir kazada ise kavşağa dikkatsiz giren 2 otomobilin çarpışması kameralarca kaydedildi.

Görüntüler, "Trafik kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi." uyarı notuyla paylaşıldı.

Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Aksaray'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

AA - Güncel

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, Atatürk Bulvarı, Trafik Kazaları, Aksaray, Güncel, Haberler

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