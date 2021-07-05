Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
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Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor Aksaray'da toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 3 farklı noktada, "Toplu taşımada trafik güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi.

Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor

AKSARAY - Aksaray'da toplu taşıma araçlarının yoğun olduğu 3 farklı noktada, "Toplu taşımada trafik güvenliği" uygulaması gerçekleştirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin 3 farklı noktasında toplu taşıma araçlarını durdurdu. Duraklardan yolcu aldıktan sonra durdurulan toplu taşıma araçlarında ilk olarak sürücü ve araç belgeleri sorgulandı. Araç sürmek için gerekli evrakları olan sürücülere hız ve trafik kuralları için uyarılar yapıldı. Daha sonra toplu taşıma aracı içerisini denetleyen polis ekipleri yolcu sayılarına bakarak sürücülere koltuk sayısı kadar yolcu alınacağını belirtti. Yolcuların sağlık açısından maske takmaları istendi. Yaklaşık 2 saat süren uygulama kapsamında 60 toplu taşıma aracı denetlendi. Uygulama kapsamında toplu taşıma araçlarının şehir içerisinde güvenli taşımacılık yapması hususunda önlemler alındı.

Sürücülere durak haricinde yolcu almamaları konusunda uyarı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri duraklardan yolcu aldıktan sonra hareket eden toplu taşıma araçlarını durdurdu. Sürücülerin ehliyet sorgulamasının ardından trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Sürücülere trafik ekipleri tarafından duraklar hakkında açıklama yapıldı. Yolcuların ve trafiğin güvenliği açısından durak haricinde yolcu alınmaması gerektiği vurgulandı. Durak dışında alınan yolcu ve trafik güvenliğinin ihlali dolayısıyla meydana gelen kazalar hatırlatıldı.

Yolcu ve trafiğin güveni ön planda tutuldu

Toplu taşımanın sık kullanıldığının vurgusunun yapıldığı uygulamada denetlenen her toplu taşıma aracında trafik güvenliği bilgisi aktarıldı. Trafikteki hız kontrolü, toplu taşıma araçlarının yayalara öncelik sağlaması ve ayakta yolcu almanın oluşturduğu olumsuzluklar ön planda tutuldu. Bu hususların beraberinde getirdiği olumsuzluklar hem yolculara hem de sürücülere anlatıldı. Toplu taşıma araçlarının ön kapısından giriş yapan trafik polisi araç içerisinde denetleme yaparak arka kapıdan indikten sonra yaptığı son kontrollerle toplu taşıma araçlarını trafiğe tekrar gönderdi.

Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor
Toplu taşımada trafik güvenliği uygulamaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan

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