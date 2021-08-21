Aksaray'da toplu sünnet şöleni
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Aksaray'da toplu sünnet şöleni

Aksaray'da toplu sünnet şöleni
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Aksaray Belediyesince toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Şölen kapsamında 414 çocuk, üstü açık otobüslerle şehir turu attı. Gezi sonrası Kılıçaslan Parkı'na gelen çocuklara burada çeşitli hediyeler dağıtıldı, ikramda bulunuldu.

Burada konuşan Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocuklar için ilerleyen yaşlarında unutmayacakları bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sünnet edilen 414 çocuğun arasında 37 de otizmli çocuğun bulunduğunu belirten Dinçer, şöyle konuştu:

"Aksaray merkez ve köylerindeki çocukların bu özel gününde birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah büyüdüklerinde, birey olduklarında bugünü anımsayarak hatıralarında bir yer tutar. Malumunuz ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gereği bu tarz organizasyonlarımız biraz gecikmeli olarak devam ediyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda ve süreçte de bu organizasyonlarımızı artırarak devam ettireceğiz. Katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

Aksaray'da toplu sünnet şöleni
Aksaray'da toplu sünnet şöleni
Aksaray'da toplu sünnet şöleni
Aksaray'da toplu sünnet şöleni

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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