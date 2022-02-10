Aksaray'da tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aksaray'da tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA, Zekeriya Karadavut - Güncel
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Aksaray'da tırların çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Selahattin Hoşgören (28) idaresindeki 33 AEH 709 plakalı tır, Aksaray-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde Mehmet Özel (45) yönetimindeki 26 UL 480 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü Hoşgören ile kardeşi Mehmet Hoşgören sıkıştığı yerden UMKE ve itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, Güncel, Haberler

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