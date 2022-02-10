Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi - Haberler
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Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Tipinin adeta esir aldığı Aksaray'da kara yolları ve tesisler tır ve araçlarla doldu taştı.

AKSARAY (İHA) - Tipinin adeta esir aldığı Aksaray'da kara yolları ve tesisler tır ve araçlarla doldu taştı. Araçlarla dolan tesis ve yollar dron ile görüntülendi.

Aksaray'ı iki gündür etkisi altına alan kar yağışı ve tipiyle birlikte kara yollarındaki trafik felç oldu. Kent genelinde kar yağışı ve tipi halen devam ederken, trafiğe kapanan Aksaray-Adana kara yolu ve yolda bulunan tesisler tır ve araçlarla adeta doldu taştı. Tesislerde tırlardan dolayı adım atacak yer kalmazken, kara yollarında ise kilometrelerce araç trafiği oluştu. Araçlar dron ile görüntülendi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kara yolları halen trafiğe kapalı tutuluyor. Jandarma ekipleri de kapalı güzergahlarda bulunan tesislerdeki araçların çıkışına izin vermiyor. - AKSARAY

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

Aksaray'da tır ve araçlarla dolan tesisler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Aksaray, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haberler

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