Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı
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Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı

Aksaray'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

13.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:49
Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı

'da tırın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Erkal (39) idaresindeki 47 LG 841 plakalı tır, Aksaray-Adana kara yolu Taşpınar mevkisinde, refüje devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada şoför ile araçta bulunan Elif Erkal (20), Habibe Doğan (32), Sefa Erkal (8) ve Büşra Doğan (5), yaralandı.

Tırda sıkışan yaralılardan ikisi, itfaiye ve AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Aksaray'da tır devrildi: 5 yaralı
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