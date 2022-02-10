Aksaray'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Aksaray'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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Aksaray'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

AKSARAY'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi.

AKSARAY'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime  yarın ara verildi.

Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.


Aksaray'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

kar, Güncel, Haberler

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