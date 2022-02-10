Aksaray'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı, Erkan Altuntaş - Güncel
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AKSARAY'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi.
AKSARAY'da buzlanma nedeniyle taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi.
Kentte kar yağışının ardından oluşan buzlanmanın günlük hayati olumsuz etkileri sürüyor. Buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı sistemle eğitime yarın ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.