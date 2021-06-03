Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
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Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Aksaray'da taş kırma makinesinin haznesine düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da taş kırma makinesinin haznesine düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde inşaat malzemeleri üreten fabrikada taş kırma makinesinde çalışan Durmuş Konak (32), dengesini kaybederek makinenin haznesine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Konak'ı ve kopan bacağını makineden çıkararak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Konak, yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı
Taş kırma makinesinin içine düşen işçi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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