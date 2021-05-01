Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu
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Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu Aksaray'da bir kişi tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu

AKSARAY - Aksaray'da bir kişi tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5007 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ç. ve güvenlik görevlisi arkadaşı Cem A. aralarında bilinmeyen bir konudan dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kadir Ç. evinden çıkardığı tüfekle Cem A.'ya 3 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle 3 yerinden yaralanan güvenlik görevlisi kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs, ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şüpheli şahsın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu
Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu
Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu
Aksaray'da tartıştığı güvenlik görevlisi arkadaşını tüfekle vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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