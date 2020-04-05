Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor
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Türkiye, Aksaray

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor Türkiye'de Korona virüs tedbirleri alınmaya devam ederken, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı ve tarımsal üretimde ülkede ilk 5 arasında yer alan Aksaray'da üreticiler tarımsal ve hayvansal üretimi...

05.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 12:17
Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

AKSARAY - Türkiye'de Korona virüs tedbirleri alınmaya devam ederken, nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı ve tarımsal üretimde ülkede ilk 5 arasında yer alan Aksaray'da üreticiler tarımsal ve hayvansal üretimi tüm hızıyla sürdürüyor.

Köy köy, ilçe ilçe gezerek tarımsal ve hayvansal üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticileri Korona virüse karşı hem bilgilendiriyor hem de denetimler yaparak geniş güvenlik önlemleri alınmasını sağlıyor.

Gıda üretiminin son derece önemli bir sektör olduğuna dikkat çeken Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, gıda sektörünün çalışması için tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerektiğini belirterek, "Gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunu ülkemizin geçirdiği zor zamanlarda daha iyi anladık. Çünkü insanlar teknoloji olmadan, arabalar, bilgisayarlar, araç gereçler olmadan yaşayabiliyorlar ama gıda olmadan yaşayamıyorlar. Bu zor günlerde de gıdanın ne kadar önemli olduğunu hepimiz bir kez daha gördük. Bunun için de tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerekiyor. Koyunların kuzulaması, ineklerin sağılması, tarlaların, arazilerin ekilmesi, buğdayın, arpanın yetişmesi ve tarım ve hayvancılıkta tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi gerekiyor. Biz de onun için hem birlik olarak hem çiftçiler, üreticiler olarak elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha çok üreterek, inadına üreterek ülkemizin, insanlarımızın gıda ihtiyacını temin etmeye çalışıyoruz. Bütün üretimimiz, zaten tarım il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğümüzün, bakanlığımızın denetimi altında. Organik, kaliteli, sağlıklı ürünler yetiştirmeye ve insanlarımıza sağlıklı gıda sunmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Korona virüs kapsamında tüm tedbirlerimizi aldık"

Denetim ve bilgilendirmeler kapsamında üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, her türlü tedbirin alındığına dikkat çekerek, "Çiftçimiz bu zor günlerde üretimine devam ediyor. Tarımsal üretimimizde bir sıkıntı yok. Hem çiftçilerimiz tarımsal üretimini yapıyor, hem motivasyonu yüksek, biz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak ülkemizde ve dünyada görünen korona virüsü kapsamında tedbirlerimiz aldık. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda tedbirlerimiz aldık. Bütün gıda işletmelerimiz, küçükbaş ve büyükbaş üreticilerimizi denetliyoruz. Çok şükür şu anda ilimizde tarımsal üretim devam ediyor. Özellikle de ilimizde her hangi bir gıda maddesinin arzında, teminin de ve pazarlamasında bir sıkıntı yok. Yeterli her şeyimiz. Çok şükür üretimimiz de devam ediyor. Çiftçilerimiz sahada, biz ekiplerimizle komple sahadayız. Her gün gıda işletmelerimizi denetliyoruz. Korona virüs tedbirleri kapsamında üreticilerimizi rehber olarak bilgilendiriyoruz, rehberlik yapıyoruz. Çok şükür şu anda durumumuz iyi. İnşallah bu zor günleri de kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum. Ben çiftçilerimize ürettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Üretime tüm hızıyla devam ediyoruz"

Hayvansal üretim yapan Ahmet Erkek ise üretime tüm hızla devam ettiklerini belirterek, "Korona virüs kapsamında her türlü önlemlerimizi aldık. Sağlık açısından, malımızın sağlığı, sıhhati açısından. Yalnız başlıca korona virüsten korunmak için koyun etini kesip kendi yerli üretimimizi yememiz gerekiyor. En doğal besin kaynağımız budur. En iyi şekilde de bununla besleniriz diye düşünüyoruz. Virüsün bize her hangi bir sıkıntısı olmadı. İnşallah olmaz da. Tedbirlerimiz aldık tabi ki. Sağlık Bakanlığı olsun, tarım il müdürlüğümüz olsun her türlü imkanı bize sağlıyorlar Allah razı olsun. Gereken tedbirleri aldık. İnşallah bir şey olmayacak. Üretime tüm hızıyla devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İHA

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Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor
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