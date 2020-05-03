Aksaray'da tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri altında aralıksız sürüyor
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Aksaray'da tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri altında aralıksız sürüyor

Aksaray'da tarımsal üretim Kovid-19 tedbirleri altında aralıksız sürüyor
03.05.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:10

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden olan, nüfusun büyük çoğunluğunun geçimini çiftçilikle sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında aralıksız sürüyor.

Kent genelinde yaklaşık 13 bin dekar alanda ekili olan sarımsak tarlalarında çalışan üreticiler, hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat ediyor.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli'nin talimatları doğrultusunda, kentte ekilmedik bir karış toprak bırakmayacaklarını söyledi.

Kent genelindeki 390 bin hektar arazinin hepsini ekmeye başladıklarını anlatan Saklav, şöyle konuştu:

"Çok şükür bu sıkıntılı döneme rağmen tarımsal üretim Aksaray'da devam ediyor. Çiftçilerimiz tarlalarını boş bırakmıyor, ekim ve dikim işlerine devam ediyor. Biz de Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerimize destek veriyoruz. Aksaray olarak sarımsak üretiminde Türkiye'de 4. sıradayız. İnşallah ilk sıraya çıkmaya çalışıyoruz. Çiftçilerimiz üretiyor, ülkemiz kazanıyor. Bu hafta da ilimizde hava yağışlı geçecek, rahmet yağacak. Çiftçilerimiz için çok iyi bir haber. Bu yağan yağmurların üretime çok katkısı olacak. Hem üretimi artıracak hem de çiftçilerimiz bu şekilde verimi yüksek ürünler elde edecekler. Çiftçilerimize üretime devam ettikleri için teşekkür ediyorum."

Saklav, kentte tarımsal üretimi devam ettirmek adına koronavirüs tedbirlerinin tamamını uyguladıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirterek, bu süreçten çok daha güçlü bir şekilde çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Acıpınar köyünden çiftçi Aydın Öngün ise Aksaraylı çiftçiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Pekdemirli'nin emrinde olduklarını ifade etti.

Organik tarım yaptıklarını ve sarımsak ürettiklerini anlatan Öngün, "Çiftçiler olarak bizler de taşın altına elimizi sokuyoruz. Şu anda tarlamızda çapa yapıldı. Sulamaya devam ediyoruz. 45 güne yakın söküm işlerine başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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