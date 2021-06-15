Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor

Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim tüm hızıyla sürerken Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak üreticilerin her şeye rağmen üretime devam ettiğini söyledi.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarımsal üretim tüm hızıyla sürerken Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak üreticilerin her şeye rağmen üretime devam ettiğini söyledi.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak kent genelinde tarım arazilerini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Üreticilerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Koçak, Aksaray'ın tarım ve hayvancılık kenti olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1.5 yıldır tüm dünyayı olduğu gibi kentimizi de etkisi altına alan korona virüs belasından çok şükür kurtuluyor. Bu süreçte Aksaray olarak gerçekten çok etkin bir mücadele yürüttük. Mücadele kapsamında Valimiz Hamza Aydoğdu başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş, STK, odalar ve vatandaşlarımızla birlikte büyük mücadeleler verdik. Bugün baktığımızda çok şükür mücadeleler meyvesini vermeye başladı. Virüs sürecinde de üreticiler olarak her şeye rağmen üretimimize devam ettik. Kent merkezinde vatandaşlarımız mücadele ederken bizlerde burada hem üretip hem de mücadele ettik. Hiçbir zaman yılmadık. Çok şükür devletimizde birçok alanda destek sağladı. Bundan sonra çok daya iyi olacak inşallah" dedi. - AKSARAY

Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor
Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Angela Merkel Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Kerimcan Durmaz Özge Özpirinçci
Spor Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aksaray'da tarımsal üretim hız kesmeden devam ediyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 14:07:44. #1.13#

title