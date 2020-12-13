Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
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Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış

13.12.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:57

Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış Aksaray'da geçen yıl tarımsal üretim değerinin 6.1 milyar liraya yükseldiği öğrenildi.

Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış

AKSARAY - Aksaray'da geçen yıl tarımsal üretim değerinin 6.1 milyar liraya yükseldiği öğrenildi.

Aksaray'da tarımsal üretim değerleri her geçen yıl artarak devam ediyor. 2002 yılında 471 milyon lira olan tarımsal üretim değeri 2019 yılında 6.1 milyar liraya yükseldi. Kent nüfusunun yüzde 80'i tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlarken, Türkiye genelinde tarımsal üretimde de ön sıralarda yer aldı.

Sektördeki gelişmeleri hakkında bilgiler veren İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Aksarayımız yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir ilimizdir. Çalışma hayatında istihdam edilen insanların yüzde 43'ü tarım sektöründe istihdam edilmektedir. İlimizin yüz ölçümü 799 bin hektar olup bunun 387 bin hektarı tarım arazisi, 187 bin hektarı da mera arazisidir. Aksaray 387 bin hektar tarım arazisinin her yıl tamamını ekerek ekili alan büyüklüğünde Türkiye genelinde 15. sıradan 12. sıraya yükselmiştir. Aynı zamanda geçen seneki tarımsal üretim değerimiz 6.1 milyar liradır. Bu artışla Türkiye'de 25. sıradan 21. sıraya yükseldik. 2002 yılında 471 milyon lira tarımsal üretim değerimiz varken, 2019 yılında 6.1 milyar liraya çıkarttık ve bu aradaki artış yüzde bin civarındadır" dedi.

Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış
Aksaray'da tarımsal üretim değerinde artış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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