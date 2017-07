Aksaray'da tarım ve hayvancılık gelişiyor

AKSARAY - Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da hükümetin destek politikalarıyla sektör giderek gelişiyor ve büyüyor.

AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, hükümetin destekleri ile Aksaray'da tarım ve hayvancılığın ciddi anlamda geliştiğini, büyüdüğünü ve modernleştiğini belirterek, "Hükümetimiz 2002 yılından buyana tarım ve hayvancılığa gerçekten çok ciddi ödemeler yapıyor. Doğrudan gelir desteği, mazot desteği, gübre desteği, analiz desteği, düve desteği gibi. Baktığımız zaman hemen hemen tarım ve hayvancılıktaki her alanda bir destekleme söz konusu. Geçen seneki veri yaklaşık Aksaray'a 13-14 yıl içerisinde 1 Milyar TL'nin üzerinde bir destekleme yatırımı oldu. Çok önemli bir rakam bu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın destekleri ile beraber çiftçilerimiz, üreticilerimiz daha sağlıklı ve daha iyi bir şekilde büyümeye başladı. Artık tarlalara gittiğimiz zaman hemen her tarlada yağmurlama sistemi var, araçlar, traktörler, biçerdöver ve balya makinelerini son derece arttığını ve neredeyse üreticilerimizin birçoğunda araç ve ekipman desteğinin sağlandığını görüyoruz. Hükümetimiz sadece üretime değil, aynı zamanda ekip ve araca da çok ciddi destek sağlıyor. Çiftçilerimiz bu desteklemelerden son derece iyi faydalanıyor" dedi.

"Modern işletmelerin sayısı artıyor"

Abdulkadir Karatay, şehirde kurulan sektörle ilgili modern tesislerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Karatay, "Biliyorsunuz TKDK, kırsal kalkınma Aksaray'a en son kurulan 22 ilden bir tanesiydi. Oda ciddi katkı sağlamaya başladı ve TKDK ile beraber modern işletmeler, modern tarım, modern hayvancılık, süt, et entegre tesislerinin arttığını görüyoruz. Tabi bu destekler hükümetimiz tarafından sadece Aksaray'a değil, Türkiye'nin her tarafına yapılıyor. Aksaray tarım ve hayvancılıkta bu desteklerle birlikte hızlı bir yükselişe geçti. Ülkemizde yaklaşık 2002'den buyana baktığımız zaman ihracatını, üretimini neredeyse 10 kat artıran bir ülke haline geldi. Avrupa'nın en büyük tarım ülkelerinden bir tanesi olduk. Dünyadaki en büyük tarım üreticileri arasında 7'inci ülkeyiz. Tarım ve hayvancılığımız ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de bakanlığımızın, hükümetimizin destekleriyle hızlı bir yükseliş içerisinde. İnşallah önümüzdeki süreçte Avrupa'nın en önemli tarım ürünlerini Türkiye'de üretilecek ve ihraç edileceğini ve dünyada ilk 3 içerisine gireceğimizi tahmin ediyorum" diye konuştu.