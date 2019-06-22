Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı.

Mustafa İri (43) yönetimindeki 63 F 2107 plakalı minibüs, Eskil ilçesi Karakol yaylası yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Yasemin (39), Gülay (15), Fatma (13), Ömer (6) ve İbrahim İri (4), Zeliha (18), Halit (51), Müslim (19), Halime (13) ve İbrahim Akçakaya (15) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin, Eskil bölgesindeki tarlalara çapa yapmak için gittiği belirtildi.

Kaynak: AA