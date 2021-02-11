Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

11.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:41
Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.G, Ö.K. ve İ.K'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda Roma dönemine ait tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 280 obje ele geçirildi.

Otomobildeki N.G, Ö.K. ve İ.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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