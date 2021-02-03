Aksaray'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Aksaray'da düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 152 obje ele geçirildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesi Bozcamahmut köyünde A.U, İ.S, R.S. ve B.T'nin tarihi eser satmak için girişimlerde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Eskil ilçesi girişin yaptıkları yol uygulamasında, şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta ve ikametlerde yapılan aramalarda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen sikke, yüzük ve taşlardan oluşan toplam 152 obje ele geçirildi.

Otomobildeki A.U, İ.S, R.S. ve B.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut