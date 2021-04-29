Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
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Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi

İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi Aksaray'da tam kapanmanın olduğu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kente giriş ve çıkış yapan yolcu otobüsleri yapılan uygulamalarla kontrolü sağlanıyor.

Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi

AKSARAY - Aksaray'da tam kapanmanın olduğu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kente giriş ve çıkış yapan yolcu otobüsleri yapılan uygulamalarla kontrolü sağlanıyor.

Bugün saat 19.00 itibariyle ülke genelinde Korona Virüsle Mücadele kapsamında uygulamasına başlanılan tam kapanmalı sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kentin giriş ve çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında geniş kapsamlı denetime başladı. Aksaray'a giriş yapan otobüsler durdurularak, otobüs içerisindeki yolcuların seyahat izin belgeleri sorgulandı. Korona Virüs salgını nedeniyle yapılan uygulamada aynı zamanda barkotlu sistem ile yolcuların Genel Bilgi Taraması yapıldı. Ayrıca Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ile bir ilden bir ile seyahat eden yolcuların HES Kodu sorgulaması da yapıldı. Yolcular maske, mesafe ve temizlik kuralları açısından uyarıldı.

Bursa'dan Batman'a seyreden ve uygulamada durdurulan bir otobüsün şoförü Mustafa Talmaç (48), "Polislere çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulamalardan dolayı, bu pandemi süresince zor bir görevde olduklarını biliyoruz. Yalnız bizim bütün polis teşkilatımıza başarılar diliyorum. İyi nöbetler diyorum" dedi.

Uygulamalar gecenin ilerleyen saatine kadar kentin 4 farklı giriş ve çıkış noktasında devam ettiriliyor.

Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi
Aksaray'da tam kapanmalı kısıtlamada karayollarında seyahat denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN

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